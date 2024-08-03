'Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bodrum tatili...

Dizide "Doğa" karakterini canlandıran Türkoğlu, 23 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon çekimlerine hazırlık için Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açtı.

Dün Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülenen genç oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, aynı zamanda kitap okuyarak dinlenmeyi de ihmal etmedi.

25 yaşındaki Türkoğlu, sıcaktan bunaldığında kendini serin sulara bırakarak rahatladı. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti. Tatilin ardından Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezon çekimlerine taze bir enerjiyle başlamaya hazırlanıyor.