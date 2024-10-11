Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı!

SHOW TV’nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, bu söylentilere Instagram'dan yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.

Türkoğlu, sevgilisiyle olan ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 'Anılar' notuyla yayımladığı karelerde, sevgilisi Ata Ayyıldız ile çekilmiş bir fotoğraf da yer aldı. Çift, daha önce Mardin'de bir düğünde objektiflere yansımış ve aşk dedikodularına neden olmuştu.

Hayranları, Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.