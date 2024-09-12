Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna 3. yeni isim katıldı!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, heyecanla beklenen 3. sezonuna yarın başlıyor. Gold Film imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna üç yeni isim katılıyor: Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik.

Bozoklu, dizide Sönmez’in İzmir’den İstanbul’a gelen yeğeni Meri’yi canlandırırken, Şebnem Dönmez ise Giray’ın babası Hüsrev ile evli olan üvey anne Heves Şifacıgil rolünde izleyiciyle buluşacak. Fırat Çelik ise yayın evi sahibi iş adamı Cemal karakterine hayat verecek.

Sezonun ilk bölümü, Kıvılcım’ın Ömer ve Görkem’in birlikte olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı yıkımın ardından bir barda Cemal ile karşılaşmasını konu alacak. Diziyi Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu, sürprizlerle dolu gelişmeleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!