Kızılcık Şerbeti'nde yer alan o sahneler için özel önlem alındı!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda da zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Gold Film imzalı yapım, geçtiğimiz sezon finalini sürpriz bir sahneyle yapmış ve izleyiciyi büyük bir merak içinde bırakmıştı. Doğa’nın (Sıla Türkoğlu) yeni sevgilisi Giray’ın (Kaan Taşaner) gizemli bir kadınla sohbetiyle sona eren sezonda, bu kadının Giray’ın üvey annesi Heves olduğu ortaya çıkmıştı. Rolü canlandıran Şebnem Dönmez, karakterin derinlikli yapısıyla seyircinin ilgisini çekti.

Ancak, Giray ile üvey annesi Heves’in arasındaki ilişki, izleyicilerden büyük tepki aldı. Bu tepkiler üzerine gelen şikayetlerle birlikte, kanaldan bazı sahnelerin kesilmesi yönünde bir adım atıldı. Tepki çeken sahnelerin hafifletilmesi dizinin gidişatına nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Öte yandan, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna bu sezon 5 yeni oyuncu katılmıştı. Dizide yaşanacak sürpriz ayrılıkların da gündemde olduğu ve önümüzdeki haftalarda bazı karakterlerin vedasının beklendiği konuşuluyor. Dram ve entrikanın doruğa çıktığı bu sezon, dizinin hayranlarını ekrana kilitlemeye devam ediyor.