'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz değişiklik

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir değişikliğe sahne oluyor.

'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz değişiklik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2025 17:56

Gold Film imzalı ve üç sezondur cuma akşamlarının zirvesinde yer alan dizinin kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç (Ketche), ekipten ayrılma kararı aldı.

Ketche’nin peş peşe çekmeyi planladığı sinema projeleri nedeniyle yapımcı Faruk Turgut’la karşılıklı anlaşarak vedalaştığı öğrenildi. Başarılı yönetmenin ayrılığı, dizinin takipçileri arasında merak ve heyecan yarattı.

Dizinin yeni yönetmeni ise tecrübeli isim Aydın Bulut olacak. Aydın Bulut, önümüzdeki bölümlerden itibaren Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmen koltuğuna oturarak hikayeyi kaldığı yerden yönlendirecek.

Dizinin bu değişiklikle nasıl bir ivme kazanacağı ve yeni sezonda neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri, yeni yönetmenle birlikte ekran başında yeni sürprizler bekliyor!

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