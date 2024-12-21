Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan ayrılık! Başrolde yer alan isim diziye veda ediyor!

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kethce (Hakan Kırvavaç) ve Eylem Oğuz’un oturduğu dizide tansiyon, yeni yıl öncesinde doruğa çıkacak.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, entrikalarıyla dikkat çeken Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar, ekibe veda ediyor. Görkem’in gelişi kadar gidişi de olay yaratacak. Dizide yaşanacak korkutucu büyük bir felaket, ayrılık sahnesine damgasını vuracak ve seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Her hafta reyting rekorları kırmaya devam eden “Kızılcık Şerbeti”nin bu beklenmedik ayrılık sonrası nasıl bir hikaye izleyeceği şimdiden merak konusu. Görkem’in vedası, dizinin izleyicilerini hem üzecek hem de heyecanla yeni bölümleri beklemelerine neden olacak.