Kızılcık Şerbeti’nde ayrılık rüzgarı: İki isim daha veda ediyor!

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, peş peşe gelen ayrılık haberleriyle gündemden düşmüyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Ketche ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide son olarak Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner’in veda ettiği açıklanmıştı. Ancak dizideki ayrılıklar bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı güçlü hikayede, Ezgi karakterine hayat veren Duygu Kocabıyık’ın da diziden ayrılacağı öğrenildi. Duygu Kocabıyık’ın ardından, Cansu karakterini canlandıran Semra San da ekibe veda edecek.

Dizinin hayranlarını üzen bu ayrılıklara rağmen, Kızılcık Şerbeti zirvedeki yerini korumayı başarıyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, kadrodan ayrılıkların devam edebileceği iddiaları da izleyiciyi meraklandırmaya devam ediyor.

Sevilen karakterlerin vedasıyla hikayenin nasıl bir yön alacağı büyük bir merakla beklenirken, Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor.