Kızılcık Şerbeti transfere doymuyor! Şimdi de diziye Ezgi geliyor!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gold Film imzası taşıyan dizinin yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.

Dizinin Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’a bu hafta yeni bir partner geliyor. Ezgi karakteriyle diziye katılan Duygu Kocabıyık, hikâyeye yepyeni bir soluk getirecek. Ünlü bir influencer olan Ezgi, sadece sosyal medyadaki etkisiyle değil, annesiyle olan ilişkisiyle de dikkat çekecek. Ezgi’nin annesi rolünde ise şarkıcılık yapan bir karaktere, usta oyuncu Semra San hayat verecek.

Metehan’ın sevgilisi Ezgi’yi babasıyla tanıştırmak istemesi ise diziye farklı bir dinamizm katacak ve izleyiciyi ilginç bir tesadüf sahnesiyle baş başa bırakacak.

Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar vaat ediyor!