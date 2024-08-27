Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti," merakla beklenen 3. sezon çekimlerine başlıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni sezonunun 13 Eylül veya 20 Eylül’de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ketche’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin, 67. bölümüyle sezon finali sonrası büyük ses getirecek olaylarla dönmesi bekleniyor.

Sezon finalinde balkondan düşen Görkem’in durumu ve bu olayın aile üzerindeki şoke edici etkileri, izleyicilere yüksek tansiyonlu anlar yaşatacak. Dizide, bir aylık zaman atlamasıyla devam edecek hikâye, karakterlerin yeni dönemdeki yaşamlarına odaklanacak.

Yeni sezonda diziye önemli isimler de katılıyor. Kıvılcım’ın teyzesinin İzmir’de yaşayan kızı Meryem’e hayat verecek olan Şebnem Bozoklu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına giren Cemal karakterini canlandıracak Fırat Çelik ve Giray’ın üvey annesi Heves rolüyle seyirciyi şaşırtacak Şebnem Dönmez, hikâyeye yeni bir soluk katacak. Ayrıca Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç’in de ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacağı açıklandı.

"Kızılcık Şerbeti," yine sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.