Kızılcık Şerbeti dizisinde şok ayrılık! İki isim kadroya veda ediyor!

Gold Film'in fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ederken, dizinin yeni bölümlerinde sürpriz ayrılıklar yaşanacak. Bu akşam heyecan dolu sahneleriyle ekranlara gelecek olan dizide, Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez’in ayrılık haberleri seyirciler arasında büyük yankı uyandırdı.





Dizide, Kaan Taşaner'in canlandırdığı Doğa’nın yeni aşkı Giray karakteri, Şebnem Dönmez’in hayat verdiği üvey anne Heves ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Seyirciden yoğun tepki alan bu skandal sahneler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak hikâyenin bu kısmı beklendiği gibi ilerlemeyince, yapım ekibi karakterlerin hikayesini sonlandırma kararı aldı. İlerleyen bölümlerde önce Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Heves karakteri, ardından da Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri diziye veda edecek.





Yayınlandığı günden bu yana dikkat çekici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla reytinglerde başarı yakalayan Kızılcık Şerbeti, bu ayrılıklara rağmen temposunu koruyarak seyirciyi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.