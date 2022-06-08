Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe Açıklaması

Tatlıtuğ, “Alıştım babalığa, Allah isteyen herkese nasip etsin. Büyütüyoruz, şimdi daha iyi anlıyorsun nasıl büyüdüğünü, hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha başka anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun” sözleriyle, duygularını dile getirdi. Eşi Başak Dizer’in keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Tatlıtuğ, “Onun için de, benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı oldu, daha keyifli oldu” ifadelerini kullandı.