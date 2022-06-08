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Gecce Magazin Haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe Açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün abisi Cem Tatlıtuğ ile Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Dövizciden arkadaşının yeni doğan bebeği için altın alan 38 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe Açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2022 16:18

Tatlıtuğ, “Alıştım babalığa, Allah isteyen herkese nasip etsin. Büyütüyoruz, şimdi daha iyi anlıyorsun nasıl büyüdüğünü, hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha başka anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun” sözleriyle, duygularını dile getirdi. Eşi Başak Dizer’in keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Tatlıtuğ, “Onun için de, benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı oldu, daha keyifli oldu” ifadelerini kullandı.

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