Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygularını paylaştı!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe’yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.

Çiftin çocukları Kurt Efe’nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği iddia edilmişti. Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, babalığı anlattı.

Tatlıtuğ, “Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak’ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım.Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey…” şeklinde duygularını paylaştı.