Kısmetse Olur’un Aycan ve Onur'u ayrıldı! Aycan Varış: “Sabır eşiğim bitti, artık yorgunum”

Aycan Varış ve Onur Yüksel ayrıldı! Kısmetse Olur yarışmasının ünlü çiftinden kötü haber gözyaşlarıyla geldi.

Kısmetse Olur’un Aycan ve Onur'u ayrıldı! Aycan Varış: “Sabır eşiğim bitti, artık yorgunum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2025 11:57

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran Kısmetse Olur yarışmasının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, ayrılık kararı aldı. Yıllar sonra yeniden başlayan ilişkileri kısa sürdü. Ayrılık haberini gözyaşları içinde veren Aycan Varış, duygusal açıklamasıyla takipçilerini derinden etkiledi.

9 yıl sonra yeniden başlamıştı…

2015-2017 yılları arasında yayınlanan izdivaç programında tanışan Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışma sonrası yollarını ayırmıştı. Ancak aradan geçen 9 yılın ardından, ikili ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan çift, evlilik kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı.

Sosyal medyada duygusal veda

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Aycan Varış, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile ayrıldıklarını duyurdu. Gözyaşlarına hakim olamayan Varış, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım, Onur anlatsın. Anlatabilirse..."

Duygusal açıklamasına "Bana biraz dokunmayın olur mu?" diyerek son veren Aycan, bir süre sosyal medyada aktif olmayacağını da belirtti.

Karşılıklı olarak tüm fotoğraflar silindi

Ayrılığın ardından Aycan Varış, Onur Yüksel’le olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Onur Yüksel de aynı şekilde birlikte oldukları kareleri kaldırdı. Çiftin takipçileri, yaşanan gelişmelere üzülürken, Aycan’a destek mesajları yağdı.

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