“Kıskanmak” Dizisine Usta Transfer

Usta oyuncu Mahir Günşiray, “Kıskanmak” dizisine “Selim Hoca” rolüyle konuk oluyor. Özgü Namal’la aynı sahnelerde buluşacak.

Yayın Tarihi : 11-10-2025 17:30

Ekranların beğeniyle izlenen dizisi “Kıskanmak”, oyuncu kadrosuna usta bir ismi dahil ediyor. Dizi seçimi konusunda her zaman titiz davranan Mahir Günşiray, projeye “Selim Hoca” karakteriyle konuk oluyor.

Mahir Günşiray “Kıskanmak” Kadrosunda

Nadim Güç’ün yönetmenliğini üstlendiği “Kıskanmak” dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımın 14 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde usta aktör Mahir Günşiray seyirci karşısına çıkacak.

Titiz proje seçimleriyle tanınan Günşiray, dizide Özgü Namal’ın canlandırdığı Seniha karakterinin hocası Selim Hoca rolüne hayat verecek. Günşiray’ın performansının dizinin hikayesine yeni bir soluk katması bekleniyor.

“Kıskanmak” Güçlü Kadrosuyla Fark Yaratıyor

Her bölümüyle ilgiyle takip edilen “Kıskanmak”, izleyiciyi etkileyen kurgusu ve duygusal derinliğiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Usta isimlerin bir araya geldiği kadro, her geçen hafta daha da büyüyor.

Mahir Günşiray’ın konuk oyuncu olarak dahil olduğu bölümde, Seniha karakterinin geçmişi ve yaşadığı zorluklar yeni boyutlar kazanacak. Seyirci, Günşiray’ın performansını merakla bekliyor.

