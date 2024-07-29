Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şüpheli Yakalandı

İsveç ve Karadağ tarafından kırmızı bültenle aranan üç şüpheli, Türkiye'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İsveç'in aradığı Alexander Gustafsson, İstanbul'da, Karadağ'ın aradığı Dragan Pavlıcevic ise yine İstanbul'da ele geçirildi. Ayrıca, İsveç tarafından aranan Alexandar Nedevskı, Bodrum'da düzenlenen "KUYU-13" operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gustafsson'un "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından, Pavlıcevic'in ise "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından arandığını belirtti. Nedevskı'nın ise "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede arandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin uluslararası suç örgütleri ve zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.