Kirli'nin şarkısı 'Ah Aman Aman'ın video klibi yayımlandı

Kirli grubu geniş kitlelere yayılan şarkılarıyla Türkiye’de son haftaların büyük ses getiren çıkışı yakaladı. Şarkı 5 haftadır Spotify Türkiye Viral ilk 50 listesinde 1 numarada kalarak güçlü bir başlangıç yaptı.
Davulda Toygar Ariz,Bas Gitarda Ahmet Altınoluk,elektrik gitarda Dilşad Peker ve Vocal olarak Baran Temel ile devam eden Kirli grubu Çanakkale'den İstanbul’a taşınan bir hikayeye sahip.
Şarkının grubun performans görüntülerinden oluşan video klibi Tayfun Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.
Söz - Müzik: Baran Temel Düzenleme: Hasan Kerem Ulusoy
Yönetmen: Tayfun Çetinkaya
Gönül ister her gece seni
Hayal eder, bulamaz kimseyi
Arar yerde gökte
Bulamaz inan senin gibisi nerde?
Yüreğim yanar
Ah aman aman
Seni bulamam inan
Gözlerim kanar
Ah aman aman
Seni de yoramam inan
Kaldı elimde boş bir şişe
Deli ruhum serzenişte
Düşünür dururum kendimce
Duymaz duyamaz beni kimse