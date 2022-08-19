Kirli'nin şarkısı 'Ah Aman Aman'ın video klibi yayımlandı



Kirli grubu geniş kitlelere yayılan şarkılarıyla Türkiye’de son haftaların büyük ses getiren çıkışı yakaladı. Şarkı 5 haftadır Spotify Türkiye Viral ilk 50 listesinde 1 numarada kalarak güçlü bir başlangıç yaptı.



Davulda Toygar Ariz,Bas Gitarda Ahmet Altınoluk,elektrik gitarda Dilşad Peker ve Vocal olarak Baran Temel ile devam eden Kirli grubu Çanakkale'den İstanbul’a taşınan bir hikayeye sahip.

Şarkının grubun performans görüntülerinden oluşan video klibi Tayfun Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.

Söz - Müzik: Baran Temel Düzenleme: Hasan Kerem Ulusoy

Yönetmen: Tayfun Çetinkaya

Gönül ister her gece seni

Hayal eder, bulamaz kimseyi

Arar yerde gökte

Bulamaz inan senin gibisi nerde?

Yüreğim yanar

Ah aman aman

Seni bulamam inan

Gözlerim kanar

Ah aman aman

Seni de yoramam inan

Kaldı elimde boş bir şişe

Deli ruhum serzenişte

Düşünür dururum kendimce