Kira Zam Oranı Açıklandı: Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat!

Kira Zam Oranı Açıklandı: Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 05-08-2024 11:09

Kira Zam Oranı Açıklandı: Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat!

Son dakika haberi... Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalamalarına göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Bu oran, kiralara yapılacak zam oranını da belirliyor. Kontrat süresi Ağustos ayında dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiralarında yüzde 65,93 oranında artış yapabilecek. Yeni kira artış oranının, kiracılar ve ev sahipleri üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

Özellikle yüksek enflasyon ortamında, bu oran hem kiracılar için ek maliyet anlamına gelirken, ev sahipleri için de gelir artışı anlamına geliyor. Kira zam oranının açıklanması, konut piyasasında hareketlilik yaratabilir.

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