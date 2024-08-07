Kira Sözleşmeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikleri duyurdu. Bu yenilik ile kiracılar ve ev sahipleri artık kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Yılmaz, düzenlemenin kayıt dışılıkla mücadele amacı taşıdığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarının yıl sonuna kadar kira kontratlarını dijital ortamda yapabileceklerini açıkladı. Bu adım, Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında detaylandırıldı ve bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.