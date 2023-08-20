Kimliğinizin son hanesi 0 2 4 6 8 olan herkes bu bankadan şartsız ödeme alıyor! 47.800 TL ödeniyor

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine özel başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyası ile gündemde. Kefilsiz ve gelir belgesiz olarak sunulan 47.800 TL ihtiyaç kredisi fırsatıyla ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Banka, bu kampanya ile müşterilerine kimlik numaraları üzerinden ödemeler vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları

Uygun Faiz Oranları: 47.800 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeli seçenek sunuluyor. Banka şartlarına uygun olanlar, Yapı Kredi'nin bu özel kampanyasına katılarak hızlıca ödemelerini alabilecekler. Ayrıca, ihtiyaç duydukları an internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabilecekler.

Hızlı ve Basit Başvuru Süreci: Yapı Kredi Bankası, son dönemde gerçekleştirdiği ihtiyaç kredisi başvurularında, vatandaşların kredi puanlarına göre uygun faiz oranları ile işlem sağlıyor. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, kredi başvurularının sonucunu 5 dakika içinde alarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

Geniş Kredi İmkanı: Yapı Kredi Bankası müşterisi olan herkes, istedikleri zaman bankadan uygun faizlerle kredi alabilirler. Bireysel kredi kullanacak kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir ve bu kişiler 7/24 başvuru yapabilecekleri farklı yöntemlerden faydalanabilirler.

Hızlı Başvuru Yöntemleri: Yapı Kredi Bankası, SMS ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi başvurusu imkanı sunuyor. Cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atarak, hangi bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen öğrenebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için bireysel T.C. kimlik numaranızı, aylık gelirinizi ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir.