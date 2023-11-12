Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir?Eyub İşler kaç para kazandı?

ATV’nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 12 Kasım Pazar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicileri ile buluştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorulan İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorunun cevabı merak konusu oluyor. Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir

Soru : İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Doğru Cevap: Çorum