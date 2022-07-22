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Gecce Magazin Haberleri

'Kim Bu Aile?'de Nurgül Yeşilçay rüzgarı

Kahkaha, heyecan ve dramayı bir arada bulunduran senenin en keyifli filmi 'Kim Bu Aile?'’ yeni sezonda sinema salonlarındaki yerini alacak. Yapımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği filmin yönetmenliğini Bedran Güzel, senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer üstlendi. Hikayesiyle sinemaseverlerin yüzündeki gülümsemeyi eksiltmeyecek 'Kim Bu Aile?', oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak.

'Kim Bu Aile?'de Nurgül Yeşilçay rüzgarı
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 22-07-2022 15:36

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘KİM BU AİLE?’nin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor. Mizah unsuru yüksek olan filmdeki aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. ‘KİM BU AİLE?’nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi.

Nurgül Yeşilçay enerjisi!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘KİM BU AİLE?’de yine ses getirecek bir rol ile seyirci karşısına çıkacak. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa videoda Yeşilçay, karakter imajı ile dikkat çekti. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. “Bu saçlar Menekşe’ye çok yakıştı” diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.

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