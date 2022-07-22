'Kim Bu Aile?'de Nurgül Yeşilçay rüzgarı

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘KİM BU AİLE?’nin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor. Mizah unsuru yüksek olan filmdeki aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. ‘KİM BU AİLE?’nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi.

Nurgül Yeşilçay enerjisi!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘KİM BU AİLE?’de yine ses getirecek bir rol ile seyirci karşısına çıkacak. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa videoda Yeşilçay, karakter imajı ile dikkat çekti. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. “Bu saçlar Menekşe’ye çok yakıştı” diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.