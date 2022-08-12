Keremcem'in eski eşi Seda Güven'le ilgili itirafı gündem oldu!

Keremcem, YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. Keremcem, 2008'de Yasemin Kay Allen ile kamera karşısına geçtiği ve 'Ahmet' karakterine hayat verdiği 'Elif' dizisi hakkında dikkat çeken bir anısını paylaştı:



"Elif dizisinde Yasemin Kay Allen ile oynamıştık. Onun kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, diziden sonra bambaşka oldu. Bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum. Yasemine ile plajda boğulmaktan kurtarma sahnem vardı. Genelde kadın oyuncular bikini giyerler, mayo giymezler. Bu dönemde öyle olmayabilir ama o dönem öyleydi. 'Neden mayo giydirdiniz?' dedim. 'Çünkü yönetmen öyle istedi' dediler. Öyle ilginç bir anımız vardı."

"ŞAKA YOLLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu:

"Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı. O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm. Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, herşey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor."

ŞARKICILIK MI, OYUNCULUK MU?

Öte yandan şarkıcılığı oyunculuktan daha çok sevdiğini söyleyen Keremcem, sette olmanın bir anlamda egoyu frenlediğini belirtti.

Armağan Çağlayan'ın "Oyunculuğumu, şarkıcılığı mı daha çok seviyorsun?" sorusuna yakışıklı sanatçı, "Şarkıcılığı, müziği. Çok oyunculuk teklifi geliyor. Sette olmayı seviyorum ama müzik yapmak, şarkı üretmek, konser vermek... Özellikle son dönemde bunların kıymetini daha çok anladım. İkisinin aynı anda olması çok da güzel egoyu frenleyen bir şey. Binlerce kişiye konser verdikten, hep birlikte ağızdan şarkı söyledikten sonra dizi setinbde 1.5 saat bir plastik taburenin üstünde beklemek gerçekten törpülüyor" yanıtını verdi