Kerem Bürsin: Sanırım çiftçi olacağım

Kerem Bürsin, başarılı gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide "Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence?" sorusuna, "Kesinlike hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok! Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak bakıyor. Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum" yanıtını verdi.

"Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" diye sorulan oyuncu, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlarmısınız. Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" açıklamasını yaptı.

Kerem Bürsin, "Üniversitede oyunculuğa dair bir ders ekleyecek olsan ilk hangi konu üzerinde dururdun?" sorusuna ise, "'Oyuncu olunca insanlığını unutma' olurdu. Bu tip insanlar çok var ama hala nasıl sektörde çalışıyorlar anlamıyorum. Başka insanlara da şans tanımak zorundayız" diye cevap verdi.

''Kariyer planlamanı nasıl düşünüyorsun?" sorusuna esprili bir dille cevap veren Bürsin, şu açıklamayı yaptı: ''Dünyanın geçtiği bu sürece göre sanırım çiftçi olacağım. Çiftçiliği çok kutsal bir iş olarak görüyorum. Yeni Zellanda'da insandan çok koyun varmış. Oraya yerleşmeye de sıcak bakıyorum.''