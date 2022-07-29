Kerem Bürsin: Gayet single'ım ama iyiyim!

Oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Törene yalnız katılan Kerem Bursin, "Ertelenmiş bir düğün için buradayım. İkisini de şimdiden mutluluklar diliyorum" derken, basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar verdi. "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna cevap vereceği sırada kendisini karşılayan menajerlik şirketinin çalışaları tarafından uyarılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar maalesef bu konu hakkında konuşamıyorum" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kerem Bürsin'in siyah takım elbisesinin altına tercih ettiği pembe renkli çoraplar dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kameraların çoraplarına zoom yapmasını tebessümle karşıladı.

HANDE ERÇEL CEVABI!

Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" dedi. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetindi.