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Gecce Magazin Haberleri

Kerem Bürsin: Gayet single'ım ama iyiyim!

'Duy Beni' dizisinde rol alan Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un koronavirüs pandemisi nedeniyle 2.5 yıl ertelenen düğünü gerçekleşti. Swissotel Bosphourus'ta gerçekleşen nikâh törenine yalnız katılan oyuncu Kerem Bürsin, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu.

Kerem Bürsin: Gayet single'ım ama iyiyim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2022 16:20

Oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Törene yalnız katılan Kerem Bursin, "Ertelenmiş bir düğün için buradayım. İkisini de şimdiden mutluluklar diliyorum" derken, basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar verdi. "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna cevap vereceği sırada kendisini karşılayan menajerlik şirketinin çalışaları tarafından uyarılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar maalesef bu konu hakkında konuşamıyorum" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kerem Bürsin'in siyah takım elbisesinin altına tercih ettiği pembe renkli çoraplar dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kameraların çoraplarına zoom yapmasını tebessümle karşıladı.

HANDE ERÇEL CEVABI!

Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" dedi. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği ve sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetindi.

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