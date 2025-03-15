Kerem Alışık, Kızılcık Şerbeti'ne katılacak mı?

Kerem Alışık’ın Kızılcık Şerbeti'nde rol alacağı iddialarına yanıt geldi.

Kerem Alışık, Kızılcık Şerbeti'ne katılacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2025 12:19

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3 sezondur reytingleri altüst etmeye devam ederken sezon finali için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’ndan önce ekranlara ara verecek olan dizide, sürpriz ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Son dönemde dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir söylenti sosyal medyada gündem oldu. Evrim Alasya’nın sevgilisi Kerem Alışık’ın diziye dahil olacağı ve Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile bir aşk yaşayacağı iddia edildi. Öyle ki bu iddia, dizinin ekibi içinde bile konuşulmaya başlandı. Dizide Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında söylentiyi dile getirerek bu iddiaya inananlar arasına katıldı.

Ancak bu haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti ekibinin sezon sonuna kadar yeni bir oyuncu transferi yapmayı planlamadığı öğrenildi. Sezon finaline sayılı günler kala, dizide yaşanacak ayrılıklar ve gelecek sezonun sürprizleri ise merak konusu oldu.

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