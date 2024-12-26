Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile sözlendi!

A Milli Takım ve Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Kocaeli’de düzenlenen samimi bir törenle Ceren Azak ile sözlenen Kerem Aktürkoğlu, mutlu gününde yakın dostu ve meslektaşı Yunus Akgün’ün desteğini aldı.

Kerem Aktürkoğlu’nun sözlendiği Ceren Azak’ın, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yaptığı öğrenildi. İkili, sade bir törenle aile ve yakın dostlarının huzurunda yüzüklerini taktı.

Milli yıldız, bu özel anı sosyal medya hesabından da duyurdu. Paylaşımına kalp ve yüzük emojisi ekleyen Aktürkoğlu, hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı.