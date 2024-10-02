Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan konuk oldu

Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan konuk oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2024 11:27