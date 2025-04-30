Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Somer Sivrioğlu konuk oldu

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze bomba bir bölümle karşınıza geliyor. Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi, işinin duayeni usta şef Somer Sivrioğlu, Kenan Erçetingöz’e konuk oluyor.



Levent’te bulunan Somer Şef’in mekanı Efendy’de bir araya gelen Erçetingöz ve Sivrioğlu keyfili bir sohbete imza atıyor. Somer Şef’in hiç bilmediğiniz yönleri bu programda açığa çıkıyor. Başarı ve mütevazılık nedir bu programda göreceksiniz!



Masterchef programı bitince Somer Şef nasıl bir temponun içine giriyor?



Somer Şef’in Masterchef hikayesi nasıl başladı? Avusturalya’dan Türkiye’ye dönüşü nasıl oldu?



Şöhreti sevdi mi? Şöhretin faydasını görüyor mu?



2018 yılında Türkiye’den ilk ödülünü Gecce.com’dan alan Somer Sivrioğlu bu ödül için neler söyledi?



Somer Sivrioğlu mesleğe nasıl başladı?



Avusturalya macerası nasıl başladı? Orada restoran açma fikri nasıl oluştu?



Somer Şef’in Avusturalya’da kaç restoranı var?



Somer Şef’in büyük projesi ne?



“Türk Mutfafğı Dünya’da ilk 10 giremez” cümlesini neden söyledi? Bu sözün arkasında nasıl bir mesaj var?



Üniversitelerde açılan Gastronomi Bölümü için ne düşünüyor?



Gastronomi okullarından mezun olan gençlere neler tavsiye ediyor?



İstanbul restoranları pahalı mı? Somer Sivrioğlu bu konuda ne düşünüyor?



İstanbul için düşündüğü farklı projeleri var mı?



Evlilik hakkında görüşleri neler?



Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze yeni bölümüyle Kenan Erçetingöz YouTube kanalında…

