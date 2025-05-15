Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Mehmet Dinçerler Konuk Oldu

Kenan Erçetingöz, Türkiye’nin global kahve markası Gloria Jean’s Coffess’te markanın sahibi Mehmet Dinçerler ile bir araya geldi.



Dinçerler, hikayesini Kenan Erçetingöz’e anlattı.



Türkiye’ye Amerika’dan gelen ilk kahve zinciri olan Gloria Jean’s Coffess’in kapandıktan sonra Mehmet Dinçerler tarafından tekrar hayata geçirilmesi nasıl oldu?



Mehmet Dinçerler neden baba mesleğini seçmedi?



Gloria Jean’s Coffess’le ilk iletişimi nasıl oldu?



Gloria Jean’s Coffess’in, Türkiye’de kaç şubesi var?



Gloria Jean’s Coffess’in mottosu ne?



Gençlere yönelik nasıl çalışmalar yapılıyor?



Mehmet Dinçerler’in hedefi ne? Kaç şubeye ulaşmak istiyor?



Mehmet Dinçerler, Gloria Jean’s’ten sonra ünlü Amerikan markası Magnolia Bakery’i Türkiye’ye nasıl getirdi?



Magnolia Bakery’nin Avrupa’daki ilk mağazası nasıl İstanbul’da açıldı?



Magnolia Bakery’nin büyüme hedefi ne?



Mehmet Dinçerler’in yeni projesi ne? Berlin’de açacağı yeni markasının ilk detaylarını ilk kez anlatıyor...



Mehmet Dinçerler magazin dünyasına nasıl düştü?



Mehmet Dinçerler’in aile kurma ve çocuk hayali var mı?

