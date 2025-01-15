Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Gamze Cizreli konuk oldu

Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Gamze Cizreli konuk oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-01-2025 11:14

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze birbirinden önemli konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Yüz Yüze’ye bu hafta @bigchefscafe'nin kurucusu, sahibi @gamzecizreli konuk oluyor.

Kenan Erçetingöz soruyor, Gamze Cizreli cevaplıyor.

 Gamze Cizreli'nin gastronomi yolculuğu nasıl başladı?

BigChefs'in kaç şubesi oldu? 

Gamze Cizreli hayatta neleri erteledi?

İşi ve ailesi arasındaki dengeyi kurabildi mi?

 Zamanını nasıl yönetiyor?

Kaicy'nin hikayesi ne? Antakya merkezli bir mekan açma fikri nasıl oluştu?

 Kaicy ne demek? Anlamı ne?

 Kaicy'nin dekorasyonu oluşturulurken hangi sanatçılardan destek alındı?

 Gamze Cizreli yazdığı kitabın ismini neden 'Ateşte Oynayanlar' koydu? Kitapta neler anlattı?

Kaicy'nin şefi Aziz Şef Londra'dan İstanbul'a neden geldi? 

Kaicy'nin menüsü nasıl oluşturuldu? Menü oluşturulurken nelere dikkat edildi? Nelerden ilham alındı?

 Menüde hangi lezzetler var? Çok daha fazlası @karaca ‘nın sunduğu @kenanercetingozleyuzyuze ‘de…

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