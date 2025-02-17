Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Erkan Petekkaya konuk oldu

Kenan Erçetingöz ve Erkan Petekkaya, Boğaz'ın en güzel mekanlarından biri olan @themarketbosphorus'ta bir araya geldi. Oldukça lezzetli yemekler eşliğinde, Boğaz'a nazır gerçekleşen sohbette Erkan Petekkaya ile ilgili çok özel konular gündeme geldi. Petekkaya, @themarketbosphorus'un süt helvasına bayıldı. Peki programda neler konuşuldu?

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisine nasıl dahil oldu?

Devam eden bir diziye sonradan katılmak avantaj mı dezavantaj mı?

Erkan Petekkaya sektördeki tekelleşme iddiaları için neler söyledi?

Kendisi bugüne kadar neden hiçbir menajerle çalışmadı?

Bu kadar popüler olmasına rağmen neden mütevazı bir yaşam seçti?

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar için neler söyledi?

Zor bir çocukluk geçirdi mi?

Ünlü bir oyuncu olmayı hayal ediyor muydu?

Hayatında yaptığı hatalar için neler söyledi?

Yeni projeleri var mı?

Dijital kanallara proje yapmayı düşünüyor mu?

Adana'da çekilecek yeni dizisi hakkında neler söyledi?

Şarkıcı olmayı düşündü mü?

Oğlu Cano'nun ne olmasını istiyor? Oyuncu olmasını ister mi?

Hayattaki en büyük şansım dediği eşi Didem Petekkaya için neler söyledi?

The Market Bosphorus'ta çekilen Erkan Petekkaya'lı bu bölümü sakın kaçırmayın...

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