Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Burak Kut Konuk Oldu

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze’den bayrama neşe katacak bir bölüm geliyor!



Kenan Erçetingöz, usta sanatçı Burak Kut’u kuaföründe yakaladı ve şarkıcıyı kuaförden alarak Göktürk’te bulunan Arcadium Balıkçısı’na götürdü.



Keyifli bir sohbetin dibine vuran ikili, neler konuştu neler?



Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze bomba gibi bir bölümle bayramı karşılıyor…



Burak Kut medyaya neden kırgın?



Geçmişe baktığı zaman kendisini hangi konularda hatalı görüyor?



Magazin basını geçmişte Burak Kut’a neden cephe aldı?



Babasının vefat ettiği gün sahneye çıkma nedeni neydi?



Şöhret olmakla ilgili düşünceleri neler?



Motivasyon kaynağı ne?



Şöhreti yönetemedi mi? Bu konuda ne düşünüyor?



Ne zaman yeni şarkı çıkaracak?



Müzik hayatında ne gibi sürprizleri var?



Genç müzisyenlere nasıl bir destekte bulunacak?



Oyunculuğa devam edecek mi? Yeni film, dizi projeleri var mı?



Ayrıca Arcadium Balıkçısı’nın sahibi Bayram Askerler mekanın müthiş lezzetlerini ve başarısını anlatıyor..