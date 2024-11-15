Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze 'ye 7 Mehmet'in işletmecisi ve şefi Mehmet Akdağ konuk oldu!

Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze 'ye 7 Mehmet'in işletmecisi ve şefi Mehmet Akdağ konuk oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-11-2024 10:34