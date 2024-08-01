Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Konuk: Doktor Ayşegül Çoruhlu

Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Konuk: Doktor Ayşegül Çoruhlu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-08-2024 12:25

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze birbirinden önemli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Yeni bölüme Longevity Uzmanı, Doktor Ayşegül Çoruhlu konuk oluyor.

Kenan Erçetingöz soruyor Ayşegül Çoruhlu cevaplıyor.

* Yaşlanma sürecini nasıl anlarız?

* Hastalıklar ortaya çıkmadan yaşlanmayı durdurmak mümkün mü?

* Gençliği kalıcı kılmak mümkün mü?

* Ölümsüzlük diye bir şey var mı?

* Hücre yaşı nasıl yavaşlar?

Hepsi ve daha fazlası Karaca’nın sunduğu Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze’de…

Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze’yi Kenan Erçetingöz YouTube kanalından izleyebilirsiniz…

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