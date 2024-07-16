Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Bodrum pahalı mı? Mekan sahipleri ve işletmeciler anlatıyor...

Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Bodrum pahalı mı? Mekan sahipleri ve işletmeciler anlatıyor...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-07-2024 14:08