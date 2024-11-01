Kenan Erçetingöz, Akra Meze Festivali'nde

Kenan Erçetingöz bu hafta Akra Meze Festivali'nde! Gastronomi dünyasına damga vuran Akra Meze Festivali, bu hafta Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze programında izleyiciyle buluşuyor. Usta gazeteci, festivalin renkli atmosferini ve lezzet dolu anlarını ekranlara taşırken, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kenan Erçetingöz, festivalden çok özel görüntüleri izleyenleriyle buluştururken aynı zamanda meze kültürünün önde gelen isimleriyle de bir araya geliyor. Yeni bölümde Gaziantep’in gözde Hişvahan Oteli’nin sahibi Mine Özmen, Adana’nın ünlü kebapçısı Onbaşılar Kebap’ın sahibi Tayyar Zaimoğlu, Ankara'nın ikonik restoranı Trilye'nin sahibi Süreyya Üzmez ve Akra Hotel’in Genel Müdürü Gökhan Polat ile yapılacak özel röportajlar, izleyenlere gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden değerli bilgiler sunuyor. Bu heyecan verici bölüm, hem yemek tutkunları hem de Akra Meze Festivali’nin büyülü atmosferini merak edenler için kaçırılmaması gereken bir içerik!