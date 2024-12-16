Kenan Erçertingöz'le Yüz Yüze | Miami | Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu-EL TURCO

Kenan Erçertingöz'le Yüz Yüze | Miami | Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu-EL TURCO
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-12-2024 12:09

Kenan Erçetingöz’ün yeni bölüm konuğu El Turco’nun sahipleri Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu oluyor…

❓Miami’de neden yerleştiler?
❓Türkiye’de de bir mekan açma düşünceleri var mı?
❓Miami ve Türkiye arasındaki farklar neler?
❓Miami’de mekan açmak kolay mı?
❓Miami’de kolay para kazanılıyor mu?
❓Miami’de Türk yemekleri yapma fikri nasıl oluştu?
❓Menüde hangi lezzetler var?
❓El Turco Miami’de şubeleşiyor mu?
❓Açılacak yeni mekanlarda neler olacak? Hangi lezzetler yer alacak?

Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze’de…

Karaca’nın sunduğu ve Miami’de çekilen Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze’nin yeni bölümü Kenan Erçetingöz YouTube kanalında…

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