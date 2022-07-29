Kenan Doğulu'dan romantik kutlama!

Kenan Doğulu, Beren Saat’le evliliklerinin 8. yıldönümünü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Beren Saat'le çekilmiş fotoğraflarını sayfasına yükleyen başarılı popçu altına şu satırları yazdı:



"Evimin içinde ayağının sesi

Kulağımın dibinde nefesin

Avucumun içinde elinin teri

Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun

Yarınımda adın yoldaşım

Adım adının sonuna sarılsın

Düştüğümde kalk diyen ilkim sen

Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun

Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun

Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"



İşte Kenan Doğulu'nun paylaştığı o fotoğraflar: