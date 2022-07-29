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Kenan Doğulu'dan romantik kutlama!

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama...

Kenan Doğulu'dan romantik kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2022 12:15

Kenan Doğulu, Beren Saat’le evliliklerinin 8. yıldönümünü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Beren Saat'le çekilmiş fotoğraflarını sayfasına yükleyen başarılı popçu altına şu satırları yazdı:

"Evimin içinde ayağının sesi
Kulağımın dibinde nefesin
Avucumun içinde elinin teri
Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun
Yarınımda adın yoldaşım
Adım adının sonuna sarılsın
Düştüğümde kalk diyen ilkim sen
Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun
Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun
Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"

İşte Kenan Doğulu'nun paylaştığı o fotoğraflar:

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