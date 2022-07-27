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Gecce Magazin Haberleri

Kenan Doğulu'dan müthiş final!

Kenan Doğulu, Cityfest müzik festivalinin son gününe damga vurdu. 7 gün süren festivalin kapanışını yapan başarılı popçu, şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu.

Kenan Doğulu'dan müthiş final!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 27-07-2022 15:35

Pop müziğin zirvedeki ismi Kenan Doğulu, festivalin son gününde unutulmaz bir kapanış gerçekleştirdi. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşılayarak şarkılarına akşam boyunca eşlik etti.

Sahne performansıyla hayranlarına müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, yine gönüllere taht kurdu. Müzik dünyasının genç isimlerinden Bade, Kenan Doğulu'nun sahnesine konuk sanatçı olarak katılarak "Fragile" ve "Hayır" şarkılarını seslendirdi. Seyircisinin yoğun tezahüratı üzerine sanatçı, "Olmaz" ve "Dön Gel" "Aşk Oyunu" ve "Tükendim Ben" şarkılarıyla bis yaptı.

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