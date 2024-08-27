Kayseri'de Ekmeğe Şok Zam: Yeni Fiyatlar Yarından İtibaren Geçerli

Kayseri'de ekmek ve pide fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla, 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide 7,5 TL'den 9 TL'ye yükseltildi. Fiyat artışı, ekmek ve pide severler arasında geniş yankı uyandırdı.

Yeni fiyat listesi şöyle şekillendi: 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide 9 TL, 360 gram çift pide ekmek 18 TL, 130 gram pide sandviç 7,5 TL, 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide 15 TL, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL, büyük güveç pişirme 100 TL, küçük güveç pişirme 70 TL, 400 gram tahinli ve yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL, 50 gram roll ekmek ise 3 TL olarak belirlendi.

Bu ani fiyat değişikliği, hem fırıncılar hem de tüketiciler arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Kayseri'deki yeni ekmek fiyatlarının, diğer illerdeki fırın fiyatlarına etkisi olup olmayacağı merak konusu.