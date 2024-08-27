Kayseri'de Ekmeğe Şok Zam: Yeni Fiyatlar Yarından İtibaren Geçerli

Kayseri'de Ekmeğe Şok Zam: Yeni Fiyatlar Yarından İtibaren Geçerli
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 27-08-2024 22:26

Kayseri'de Ekmeğe Şok Zam: Yeni Fiyatlar Yarından İtibaren Geçerli

Kayseri'de ekmek ve pide fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla, 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide 7,5 TL'den 9 TL'ye yükseltildi. Fiyat artışı, ekmek ve pide severler arasında geniş yankı uyandırdı.

Yeni fiyat listesi şöyle şekillendi: 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide 9 TL, 360 gram çift pide ekmek 18 TL, 130 gram pide sandviç 7,5 TL, 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide 15 TL, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL, büyük güveç pişirme 100 TL, küçük güveç pişirme 70 TL, 400 gram tahinli ve yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL, 50 gram roll ekmek ise 3 TL olarak belirlendi.

Bu ani fiyat değişikliği, hem fırıncılar hem de tüketiciler arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Kayseri'deki yeni ekmek fiyatlarının, diğer illerdeki fırın fiyatlarına etkisi olup olmayacağı merak konusu.

Benzer Haberler
PTT'den Emeklilere Kıyak! Başvuru Yapan Emekli 100.000 TL Alacak! PTT'den Emeklilere Kıyak! Başvuru Yapan Emekli 100.000 TL Alacak!
Ziraat Bankası Duyurdu! 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Geldi! Ziraat Bankası Duyurdu! 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Geldi!
Halkbank Emekliye 66000 TL Ödeme Verecek! Halkbank Emekliye 66000 TL Ödeme Verecek!
Nakit isteyenlere AKBANK duyurdu, 5000 TL ödenecek Nakit isteyenlere AKBANK duyurdu, 5000 TL ödenecek
Emekliye ek ödeme: 40.000 TL hesaplarda Emekliye ek ödeme: 40.000 TL hesaplarda
Rekabet Kurumu'ndan Tetra Pak'a Büyük Cezası: 130 Milyon TL Rekabet Kurumu'ndan Tetra Pak'a Büyük Cezası: 130 Milyon TL
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili