"Katliam Yasasına Hayır" mitingine ünlü isimlerden destek

YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2024 23:32

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliklere yönelik tepkiler giderek büyüyor. İlk günden bu yana seslerini yükselten hayvan hakları savunucuları, 1 Eylül 2024'te Yenikapı'da düzenlenecek büyük bir miting için bir araya geliyor. "Katliam Yasasına Hayır" sloganıyla gerçekleştirilecek mitinge, sanat dünyasından birçok ünlü isim de destek veriyor.

Hayvanların sesi olmak için sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Ajda Pekkan, Hande Yener, Norm Ender, Seren Serengil ve Sertab Erener de bulunuyor. Ünlü isimler, can dostlarımız için şarkılar söyleyerek mitingde duygusal anlar yaşatacaklar.

Yenikapı'da saat 17:00'de başlayacak olan miting, hayvan hakları için mücadele eden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik, toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflerken, sanatçılar da performanslarıyla bu önemli davaya destek verecekler.

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