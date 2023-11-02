Kasım 2023 Seat fiyat listesi: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco güncel fiyatları bayram ettirdi

İşte Seat'ın 2023 Kasım fiyat listesi ve modellere dair detaylar:
Seat Ibiza
Seat Ibiza, kompakt sınıfın vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte Seat Ibiza'nın Kasım 2023 fiyatları:
- IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 795.000 TL
- IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 1.020.000 TL
- IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.090.000 TL
Seat Arona
Seat Arona, kompakt SUV segmentinde tercih edilen bir modeldir. İşte Seat Arona'nın Kasım 2023 fiyatları:
- ARONA 1.0 EcoTSI 95 HP Style - 923.000 TL
- ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 1.083.000 TL
- ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience - 1.140.000 TL
- ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR - 1.155.000 TL
Seat Leon
Seat Leon, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte Seat Leon'un Kasım 2023 fiyatları:
- LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style - 1.245.00 TL
- LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.360.000 TL
Seat Ateca
Seat Ateca, kompakt SUV sınıfında yer alan bir modeldir. İşte Seat Ateca'nın Kasım 2023 fiyatları:
- ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 1.515.000 TL
- ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.560.500 TL
Seat Tarraco
Seat Tarraco, büyük aileler için ideal bir tercih olabilir. İşte Seat Tarraco'nun Kasım 2023 fiyatları:
- TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) - 1.782.500 TL
- TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) - 1.925.500 TL
Seat, uzun zamandır fiyatlarını sabit tutuyordu, ancak kasım ayında belirli modellerinde özel indirim kampanyası düzenlenerek fiyatlarında cazip fırsatlar sunuyor. Yukarıdaki fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.
Seat otomobilleri genellikle tasarımı, performansı ve güvenlik özellikleri ile öne çıkıyor. Kasım ayı boyunca yapılacak olan kampanyalardan yararlanarak Seat otomobillerini daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.