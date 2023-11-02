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Kasım 2023 Seat fiyat listesi: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco güncel fiyatları bayram ettirdi

İspanyol otomotiv üreticisi Seat, her yıl olduğu gibi bu Kasım ayında da yeni fiyatlarını açıkladı.

Kasım 2023 Seat fiyat listesi: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco güncel fiyatları bayram ettirdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 13:06

İşte Seat'ın 2023 Kasım fiyat listesi ve modellere dair detaylar:

Seat Ibiza

Seat Ibiza, kompakt sınıfın vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte Seat Ibiza'nın Kasım 2023 fiyatları:

  • IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 795.000 TL
  • IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 1.020.000 TL
  • IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.090.000 TL

Seat Arona

Seat Arona, kompakt SUV segmentinde tercih edilen bir modeldir. İşte Seat Arona'nın Kasım 2023 fiyatları:

  • ARONA 1.0 EcoTSI 95 HP Style - 923.000 TL
  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 1.083.000 TL
  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience - 1.140.000 TL
  • ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR - 1.155.000 TL

Seat Leon

Seat Leon, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte Seat Leon'un Kasım 2023 fiyatları:

  • LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style - 1.245.00 TL
  • LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.360.000 TL

Seat Ateca

Seat Ateca, kompakt SUV sınıfında yer alan bir modeldir. İşte Seat Ateca'nın Kasım 2023 fiyatları:

  • ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 1.515.000 TL
  • ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.560.500 TL

Seat Tarraco

Seat Tarraco, büyük aileler için ideal bir tercih olabilir. İşte Seat Tarraco'nun Kasım 2023 fiyatları:

  • TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) - 1.782.500 TL
  • TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) - 1.925.500 TL

Seat, uzun zamandır fiyatlarını sabit tutuyordu, ancak kasım ayında belirli modellerinde özel indirim kampanyası düzenlenerek fiyatlarında cazip fırsatlar sunuyor. Yukarıdaki fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Seat otomobilleri genellikle tasarımı, performansı ve güvenlik özellikleri ile öne çıkıyor. Kasım ayı boyunca yapılacak olan kampanyalardan yararlanarak Seat otomobillerini daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

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