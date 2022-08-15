'Kasaba Doktoru' yeniden sete çıktı!

TRT 1’in yapımını ARC Film’in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği beğeni toplayan dizisi ‘Kasaba Doktoru’, ikinci sezon için yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sete çıktı. Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’in kadrosunda yer aldığı ‘Kasaba Doktoru’ merakla beklenen yeni sezonda izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.

Uluçınar Hastanesi’nde sular durulmuyor

Sezon finalindeki nefes kesen riskli ameliyatın ardından Uluçınar’da yaşanacaklar büyük merak konusu. Hakan Hoca ve ekibinin yeni sürprizlerle karşı karşıya kalacağı sezonda sular durulmayacak. Kahraman doktorlar bir yandan hayat kurtarma mücadelesi içindeyken diğer yandan zorlu süreçleri atlatmak için yeni sınavlar verecek.

‘Kasaba Doktoru’ yeni sezonuyla yakında TRT 1’de…