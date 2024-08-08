Karşıyaka Spor'dan Şok Açıklama: Pınar ve Yaşar Holding Sponsorluktan Çekildi

Karşıyaka Spor'dan Şok Açıklama: Pınar ve Yaşar Holding Sponsorluktan Çekildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:47

Karşıyaka Spor'dan Şok Açıklama: Pınar ve Yaşar Holding Sponsorluktan Çekildi

Karşıyaka Spor Kulübü, uzun yıllardır basketbol takımının isim hakkı sponsoru olan Yaşar Holding ve Pınar markasının sponsorluktan çekildiğini resmi olarak duyurdu. Kulüp, bu durumun camiayı derinden üzdüğünü belirtti.

Başantrenör Ufuk Sarıca’nın yönlendirmesiyle 2024-2025 sezonu için güçlü bir takım kurma hedefindeyken, bu gelişmenin beklentileri etkilediği vurgulandı.

Kulüp, Yaşar Ailesi’ne kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederken, yeni sponsorluk arayışlarına hızla başlanacağını duyurdu.

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