Karaca'dan Ramazan'a özel lezzet dolu sofralar

Karaca, iftar ve sahur sofralarını pratik bir şekilde hazırlamaya yardımcı olacak, Ramazan’a özel en kullanışlı mutfak ürünlerini Karacaseverler ile buluşturuyor. Pizza makinesinden ekmek makinesine, düdüklü tencereden Air Pro Cook’a, zamanlayıcı ve konuşma özelliklerine sahip Çaysever Robotea’den Türk kahvesi makinesine ve yanmaz yapışmaz tencere setlerine kadar birçok ürün sofralarınıza eşlik ediyor.

Çay Saatlerinin Vazgeçilmezi: Karaca Çaysever Robotea Pro

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına eşlik eden Karaca Çaysever Robotea, çay keyfini konforlu hale getiriyor. Özel cam demliği, şık tasarımı ve lezzeti koruyan damıtma özelliğiyle hem işlevsel hem de estetik bir deneyim sunarken, farklı ısıtma dereceleri sayesinde çayın ideal sıcaklığını koruyor. Zamanlayıcı fonksiyonu, çayın demlenme saatini önceden ayarlamaya imkân tanırken, uzaktan erişim özelliği ise kolayca kontrol etmeyi sağlıyor. Konuşma özelliği sayesinde ise sahur ve iftarda çayın hazır olup olmadığını kontrol etmeye gerek kalmadan bilgilendirme yapıyor. Tüm bunların yanında Robotea Pro Connect modeli, Ramazan ayının ilk sahurundan itibaren imsakiye takvimine göre otomatik zamanlama yaparak, her gün yeniden saat kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. “Otomatik Çay Demleme” özelliğiyle çay, tek tuşla 15 dakikada hazırlanıyor ve 60 dakika boyunca tazeliğini koruyor.





Swiss Crystal ile Ramazan Sofralarında Pratiklik ve Lezzet Bir Arada

Ramazan sofralarına hem sağlıklı hem pratik bir pişirme deneyimi sunan Swiss Crystal Tencere Seti, yanmaz ve yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile mükemmel lezzetler sunuyor. Refika Birgül ile birlikte geliştirilen bu ürün PFAS gibi zararlı kimyasallar içermiyor. Aynı zamanda yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde kolay temizlenirken, yenilenen ısıya dayanıklı metal saplarıyla fırında da kullanım imkanı sağlıyor.

Mutfakta Kolaylık Arayanlar için: Quick & Safe Düdüklü Tencere ve Air Pro Cook

Karaca Quick & Safe düdüklü tencereye sahip olanlar geleneksel Ramazan yemeklerini hızlı ve güvenli bir şekilde pişirmenin keyfini yaşıyor. Karaca Quick & Safe, etli yemeklerden çorbalara kadar geniş kullanımı ile hem yemeklerin lezzetini koruyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Geliştirilmiş basınç sistemi ile 7 dakikada nohut, 8 dakikada fasulye pişirebilir Ramazan tariflerinizi hazırlarken zamandan kazanabilirsiniz.

Kızartma, fırınlama ve ızgara yapabilme özelliğiyle kolay ve sağlıklı alternatifler sunan Air Pro Cook ise 4 Lt hazne kapasitesi ve yanmaz yapışmaz kaplaması ile Karacaseverlere hızlı ve pratik yemek keyfi sunuyor.

Karaca’dan Hatır Köz Türk Kahve Makinesi & Hatır Su Hazneli Türk Kahve Makinesi

İftar ve sahur sonrası keyifli sohbetlere eşlik edecek bol köpüklü kahveler hazırlayan Karaca Hatır serisi; geleneksel közde kahve lezzetini modern teknoloji ile buluşturuyor. Hatır Köz ve tek tuşla kahve keyfi sunan Hatır Su Hazneli Türk Kahve Makinesi ile Ramazan’da misafirlere kusursuz bir kahve deneyimi sunuyor.

Hatır Su Hazneli Türk Kahve Makinesinin 15 fincan kapasitelik haznesi sayesinde tek seferde 5 fincana kadar kahve pişiriyor. Kahve yapma aşamasında dilediğiniz fincan boyutunu da hazırlama imkanı sunmasının yanı sıra AquaBrew teknolojisi sayesinde kahveyi en ideal ısıda ve suyu otomatik karıştırma özelliği ile bol köpüklü ve tam kıvamında hazırlanan Türk kahveleri pişiriyor.



Karaca’dan Tam Otomatik Ekmek Yapma Makinesi

Karaca, tam otomatik ekmek yapma makinesi ile en taze ve sıcak ekmekler Ramazan’da evlerinizde pişiyor. 45 farklı tarif seçeneği sayesinde sadece ekmek değil, yoğurt reçel gibi pek çok zahmetli yiyecek tek bir cihazla gerçekleşiyor.



Karaca’dan Ev Yapımı Lezzetler İçin Pide Fırını

Sahur ve iftar yemekleri için pratik lezzetler arayanlar, Multicrust Artisan Retro Pizza Makinesi ile hızlıca farklı içerikte pizzalar hazırlayarak, zamandan tasarruf ediyor. Multicrust Artisan Retro Pizza Makinesi; 18 litrelik geniş kapasiteyle büyük aileler için konfor sunarken, 4 farklı pizza fonksiyonu ile hazır pizza, çıtır pizza, ev yapımı pizza ve odun ateşinde pizza seçeneklerinin yanı sıra nefis Ramazan pidelerini evde pizza hazırlama kolaylığı sunuyor.