Karaca x Müge Anlı: Zarif Sofralar İçin Özel Tasarımlar

İnovatif ürünleri ve modern tasarımlarıyla, paylaşılan her ana değer katan Karaca, “Müge Anlı Koleksiyonu’yla zarafeti sofranıza taşıyor. Kelebeklerden ve kuşlardan ilhamla tasarlanan Müge Anlı Koleksiyonu, sofralarda paylaşmaya değer tüm anlara eşlik ediyor.

Karaca x Müge Anlı iş birliğiyle evlerinize şans, neşe ve şık bir görünüm getirmesi için kelebeklerin estetik hatlarından ve uğur getiren kuşlardan ilham alınarak hayata geçirilen koleksiyon; yeni ev kuranlar, evini yenileyenler ve sevdiklerine şık bir hediye arayanlar için tasarlandı.

Doğanın zarafetini evlerinize taşıyan “Kelebek” ve “Kuş” koleksiyonları, sade ve zarif tasarımıyla ön plana çıkarken porselen kalitesiyle uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Kullananlara mutluluk getirsin diye Müge Anlı’nın tek tek kendisinin seçtiği, her ortama uğur getirdiğine inandığı kuşlardan ve içinde uçuşan kelebeklerden ilham aldığı koleksiyon, özel kutusu ve eşsiz parçalarıyla sofralarınıza özgün bir dokunuş yapıyor. Annenize, yeni evlenen arkadaşınıza ya da yakınlarınıza harika bir anı bırakmak için hem altın yaldızlı hem gümüş seçeneğiyle sevdiklerinize özel günlerde benzersiz bir hediye verebilirsiniz.