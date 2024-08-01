Karaca, Sürdürülebilirlik Çalışmaları ile Değer Katıyor

Karaca Grup, 50 yıldır başarıyla yürüttüğü küçük ev aletleri, mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerinde sunduğu katma değerli ürün ve hizmetlerin çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki bakış açısını ve "Değer Katmak Doğamızda Var" anlayışıyla yürüttüğü faaliyetlerini içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlıyor.

Karaca Grup, tüm tedarik zinciri süreçlerini "Karaca Satın Alma Politikası"na uyumlu ve izlenebilir bir şekilde yönetiyor. Şirket, Karacaseverlerin beklentilerini karşılayacak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı ve teknolojiyi ürün erişilebilirliği ile müşteri deneyiminde en iyi şekilde kullanıyor. Ayrıca, paydaşlarla kurduğu ortaklıklar doğrultusunda toplumsal gelişime ve refaha katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini planlıyor. Karaca Grup, şirket içinde adil bir çalışma ortamı oluşturarak tüm personelin sağlığını ve haklarını gözetiyor, tedarik zinciri içinde yer alan çalışanların da sağlığını ve haklarını koruyan çalışma koşulları sağlıyor.

Karaca Grup, Ürün ve Hizmete Değer Katıyor

Uçtan uca sürdürülebilir ürün tasarımına odaklanan Karaca Grup, operasyonel süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıyor ve bu doğrultuda 2030 yılına kadar kullandığı tüm elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi taahhüt ederken, tüm ürün gamını en az bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne hizmet eder hale getirmeyi hedefliyor. Ürün paketlemelerinde ambalaj kullanımını azaltıcı optimizasyon çalışmalarını sürdüren Karaca Grup, 2030 yılına kadar tüm ürün kutlarını sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor.

2015 yılından bu yana diktiği 19.251 fidan sayesinde atmosferdeki 7.920 ton sera gazı emisyonun tutulmasını sağlayan Karaca Grup, yüzde 90’ını yerli üretimle gerçekleştirdiği küçük ev aletleri kategorisinde, yüzde 77 oranında yenilenebilir enerji kullanarak 35.410 ton sera gazı emisyonunun doğaya salınmasına engel oldu.

Karaca Grup, Topluma ve Çalışana Değer Katıyor

Çalışana değer katma vizyonu ile Karaca Ailesi içinde çeşitli ve mutlu bir ekip oluşturmayı ilke edinen Karaca, çalışan bağlığı ve yetenek gelişimi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite öğrencilerini destekleyen staj programlarından, yetenek gelişimi eğitimlerine kadar pek çok alanda çalışanlarını destekleyen Karaca, özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda Türkiye’de öncü şirketlerden biri olma özelliği taşıyor. Karaca Ailesi’nde çalışanları yüzdr 52’sini kadın çalışanlar oluştururken, yönetici kademelerinde ise bu oran yüzde 64 olarak gözlemleniyor.

Karaca Grup, İşe ve Paydaşlara Değer Katıyor

Karaca Grup, tüm iş süreçlerine çevre, sosyal ve etik hedeflerini entegre ediyor. Faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda, gelecek nesiller için yaşamaya değer bir hayata ölçülebilir bir katkı sağlamaya çalışıyor. Tüm grup şirketlerinin genelinde veri toplamayı kolaylaştıracak sistemlere geçiş yaparak, tüm operasyonel faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerinin şeffaflığını artırıyor. Yasal sorumlulukları olan tüm gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra, hem Karaca'ya özgü hem de küresel yönetim sistemleri işletiyor.