'Kara Tahta'da kayıp telefon kimde?

TRT 1’in sevilen dizisi Kara Tahta, 27 Temmuz Çarşamba günü on beşinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin yeni bölümünde neler olacak:

“Atlas ve Irmak arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Yasemin ve Irmak’ın ise yeni bir gündemi vardır: telefon nerede? Bu problemi Atlas ile paylaşamayan Irmak, Yasemin’le birlikte telefonun izini sürmeye başlar.

Okul ise Asuman’ın yaptığı hırsızlıkla çalkalanmaya başlamıştır. Atlas her ne kadar duruma müdahil olmaya çalışsa da kayıp telefon çoktan Asuman’ın üzerine kalmıştır. Telefonun kaybolduğu ve Asuman’ın çalma ihtimaline karşı haber alan Bekir de soluğu Hikmet’in evinde alır. Hikmet, kızıyla ilgili bu önemli bilgiyi Bekir’den öğrenir.

İçerisinde önemli bir video barındıran telefon, tehlikeli sayılabilecek bir kişinin eline geçer. Bu kişi ise telefonu başka birisine postalar. Irmak, telefonun gittiği kişiyi öğrenince şok olur. ”

Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.