Kara listede olanlara devlet destekli kampanya! 70.000 TL kredi verilecek! Aylık ödeme yok paralar hesapta

70.000 TL kredi verilecek! Aylık ödeme yok paralar hesapta! Kara listede olanlara devlet destekli kampanya- Türkiye'de kredi notu düşük ve kara listede olan bireyler için kredi imkanlarından bahsedeceğiz. Çoğu zaman mali sıkıntılarla mücadele eden ve geçmişte kredi taksitlerini düzenli ödeyemeyen kişiler, kredi başvurularının reddedildiğinden endişe ederler. Ancak, son zamanlarda bazı bankalar tarafından açıklanan yeni uygulamalar sayesinde bu durum değişiyor. Gelir ve gider dengesini sağlayamayan vatandaşların da kredi taleplerinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

Hangi Bankalar Düşük Kredi Notuna ve Kara Listeye Rağmen Kredi Veriyor?

Son zamanlarda bazı bankalar, kredi notu düşük ve kara listede olan müşterilere destek olmak amacıyla yeni uygulamalar başlattılar. Bu bankalar arasında özellikle Garanti Bankası, İş Bankası ve Halkbank dikkat çekiyor. Bu bankalar, belirli şartlar altında müşterilerine kredi imkanı sunmaya başlamıştır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, düşük kredi notuna sahip olan müşterilere ve kara listede bulunanlara yönelik kredi imkanları sunuyor. Banka, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve onaylanan kredilerin kısa sürede hesaplara yattığını ifade ediyor.

Garanti Bankası'nın sunduğu kredi tutarı 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor ve müşterilere 36 ay vade ile geri ödeme seçeneği sunuluyor. Kara listede olan müşteriler için ise kredi tutarı genellikle 10 bin TL ve 12 ay vade ile sınırlandırılıyor. Ayrıca, Garanti Bankası, ilk taksitlerin ödemesini müşterilere 3 aya kadar ertelemeyi de sağlamaktadır.

İş Bankası

İş Bankası da düşük kredi notuna sahip bireylere ve kara listede olan müşterilere kredi veren bankalardan biridir. Banka, uygun şartları sağlayan müşterilere kredi imkanı sunarak finansal açıdan destek olmaktadır.

İş Bankası, Garanti Bankası gibi 70 bin TL'ye kadar kredi verme imkanı sağlamakta ve geri ödemeleri 24 ay vadeyle müşterilere sunmaktadır. Kara listede olanlara verilen kredilerde ise genellikle 10 bin TL ve 12 ay vade uygulanmaktadır.

3. Halkbank

Halkbank da düşük kredi notuna sahip müşterilere kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Banka, finansal durumu uygun olan müşterilere kredi imkanı tanıyarak nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Halkbank da Garanti ve İş Bankası gibi 70 bin TL'ye kadar kredi verme fırsatı sunuyor ve müşterilere 24 ay vade seçeneği sağlıyor. Kara listede olan müşterilere verilen krediler ise genellikle 10 bin TL ve 12 ay vade ile sınırlandırılmaktadır.

Geri Ödemeler Nasıl Olacak?

Tüm bu bankalar, kredi imkanı sağladıkları müşterilere geri ödeme konusunda bazı kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle Garanti, İş Bankası ve Halkbank, ilk taksit ödemelerini müşterilere 3 aya kadar ertelemeyi mümkün kılmaktadır. Bu, müşterilere ödemelerini düzenlemek için ek bir zaman sağlar ve mali yüklerini biraz daha hafifletir.

Kara Liste'ye Nasıl Girilir?

Kara listede yer almak, kişinin finansal anlamda güvenilmez olduğu ve kredi notunun düşük olduğu anlamına gelir. Peki, kara liste nasıl oluşur ve kişi kara listeye nasıl girer?

Vatandaşlar, kredi taksitlerini düzenli olarak ödemediklerinde ve borçlarını zamanında kapatamadıklarında kara listeye girebilirler. Ancak, bu durum için öncelikle bankalar belirli bir süre zarfında borcun düzenlenmesi için müşterilere süre tanır. Eğer bu süre zarfında borç yapılandırılmazsa veya ödeme yapılmazsa, kişi yeniden kara listeye alınır.

Bankalar, kara listeye giren müşterilerin ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmalarını isterler. Bu sayede müşterilerin kredi notu yavaş yavaş düzelebilir ve kara listeden çıkma şansı doğar.