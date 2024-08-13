Kamu bankası emeklilere 1000 TL ödeme yapacak!

Kamu bankası emeklilere 1000 TL ödeme yapacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 21:24

Bankamız, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan Bankkart müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri belirli şartları yerine getirerek 1.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacaklar. Kampanyaya katılmak oldukça kolay ve çeşitli kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Bankkart kullanıcıları, kampanyaya katılmak için şu adımları takip edebilirler:

  • Bankkart Mobil uygulamasını kullanarak katılım sağlamak.
  • bankkart.com.tr adresinden detaylı bilgi alarak başvuru yapmak.
  • G1000 yazarak 4757 numarasına SMS göndermek.

Bu yöntemlerden herhangi birini tercih ederek, kampanyaya katılımınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya Koşulları ve Avantajlar

Kampanya süresince, Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliğini kullanarak anlaşmalı üye işyerlerinde yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde 100 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Toplamda kazanabileceğiniz Bankkart Lira miktarı ise 1.000 TL ile sınırlıdır. Kazandığınız Bankkart Liralar, kampanya süresi içerisinde anında kartınıza yüklenecek ve alışverişlerinizde ekstra tasarruf imkanı sunacak.

Kampanya Detayları

  • Kampanya, yalnızca Bankkart'ın anlaşmalı üye işyerlerinde geçerlidir.
  • Aynı gün, aynı işyerinde yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.
  • Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanya kapsamına dahil edilmemiştir.
  • Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanyaya dahil değildir.
  • Kampanya süresince maaşını farklı bir bankaya taşıyan müşterilerin kazandığı Bankkart Liralar geri alınacaktır.
  • Kuyum sektöründe yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Bu kampanya, emeklilerimize alışverişlerinde ekstra avantaj sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Ağustos ayında alışverişlerinizi Bankkart ile yaparak bu fırsatı kaçırmayın!

Benzer Haberler
Vakıfbank 3000 TL ödeme başlattı! TC kimlik numarasına göre ödeyecek! Vakıfbank 3000 TL ödeme başlattı! TC kimlik numarasına göre ödeyecek!
Kamu bankası emeklilere 1000 TL ödeme yapacak! Kamu bankası emeklilere 1000 TL ödeme yapacak!
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank İş Bankası ve TEB Bankası 30.000 TL Ödeme Verecek! Başvurular Başladı! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank İş Bankası ve TEB Bankası 30.000 TL Ödeme Verecek! Başvurular Başladı!
14 Ağustos Resmi Gazetede Açıklandı! 10.000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 14 Ağustos Resmi Gazetede Açıklandı! 10.000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
Gizem Karaca'dan tatil paylaşımı: Instagram’da beğeni yağmuru Gizem Karaca'dan tatil paylaşımı: Instagram’da beğeni yağmuru
MAAŞA ZAM! En Düşük Emekli Maaşı 15 bin 800 TL Oluyor! Bu Ay Sonrasında Değişik Maaş Yatacak! MAAŞA ZAM! En Düşük Emekli Maaşı 15 bin 800 TL Oluyor! Bu Ay Sonrasında Değişik Maaş Yatacak!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer