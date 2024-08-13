Kamu bankası emeklilere 1000 TL ödeme yapacak!

Bankamız, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan Bankkart müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri belirli şartları yerine getirerek 1.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacaklar. Kampanyaya katılmak oldukça kolay ve çeşitli kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Bankkart kullanıcıları, kampanyaya katılmak için şu adımları takip edebilirler:

Bankkart Mobil uygulamasını kullanarak katılım sağlamak.

uygulamasını kullanarak katılım sağlamak. bankkart.com.tr adresinden detaylı bilgi alarak başvuru yapmak.

adresinden detaylı bilgi alarak başvuru yapmak. G1000 yazarak 4757 numarasına SMS göndermek.

Bu yöntemlerden herhangi birini tercih ederek, kampanyaya katılımınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya Koşulları ve Avantajlar

Kampanya süresince, Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliğini kullanarak anlaşmalı üye işyerlerinde yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde 100 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Toplamda kazanabileceğiniz Bankkart Lira miktarı ise 1.000 TL ile sınırlıdır. Kazandığınız Bankkart Liralar, kampanya süresi içerisinde anında kartınıza yüklenecek ve alışverişlerinizde ekstra tasarruf imkanı sunacak.

Kampanya Detayları

Kampanya, yalnızca Bankkart 'ın anlaşmalı üye işyerlerinde geçerlidir.

'ın anlaşmalı üye işyerlerinde geçerlidir. Aynı gün, aynı işyerinde yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Bankkart Başak , Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanya kapsamına dahil edilmemiştir.

, ve ürünleri kampanya kapsamına dahil edilmemiştir. Nakit çekim , ön provizyon , iade , iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanyaya dahil değildir.

, , , ve kullanım işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya süresince maaşını farklı bir bankaya taşıyan müşterilerin kazandığı Bankkart Liralar geri alınacaktır.

geri alınacaktır. Kuyum sektöründe yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Bu kampanya, emeklilerimize alışverişlerinde ekstra avantaj sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Ağustos ayında alışverişlerinizi Bankkart ile yaparak bu fırsatı kaçırmayın!